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США вернут Ираку более 17 тыс. артефактов, которые они вывезли во время войны

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:06

Власти США начали возвращать Ираку древние артефакты искусства, которые вывезли из страны после вторжения в 2003 году. Всего должны передать более 17 тыс. предметов, включая глиняную табличку с текстом эпоса о Гильгамеше (считается одним из первых литературных произведений в мире. — Прим. ред.), возрастом 3,5 тыс. лет, сообщает Reuters.

Американские власти по постановлению суда изымают артефакты из музеев и у арт-дилеров. Некоторые предметы уже доставили в посольство Ирака, включая скрижаль Гильгамеша — она оказалась у США после того, как была незаконно продана на территории страны и конфискована в 2019 году.

Помимо США многие древние предметы вывезли и уничтожили боевики запрещенного в России «Исламского государства». С 2014 года они совершали налеты на исторические объекты и изымали артефакты для финансирования своей деятельности

Теперь с помощью международных агентств власти Ирака пытаются разыскать, вернуть и сохранить реликвии.

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