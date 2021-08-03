В Нью-Йорке запретят посещать рестораны и фитнес-клубы без прививки от COVID-19 или ПЦР-теста. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио на брифинге, транслируемом в твиттере.

Ограничения вступят в силу 16 августа. После 13 сентября в заведениях начнутся проверки. Какие наказания предусмотрены для сотрудников и посетителей в случае нарушения правил, пока неизвестно.

«Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать. Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы», — сказал де Блазио.

Ранее власти мегаполиса пообещали платить по 100 долларов всем горожанам, которые согласятся сделать первую прививку от коронавируса. На данный момент полный курс вакцинации прошли более половины ньюйоркцев.