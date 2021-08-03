перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Дом, милый дом»: реакции твиттера на спин-офф «Американской истории ужасов» 20:58
Приговор Любови Соболь, новый сериал Валерии Гай Германики и другие новости дня 20:49 Дайджест
David Groves/Unsplash В Нью-Йорке запретят посещать рестораны и фитнес-клубы без прививки от COVID-19 или ПЦР-теста
В Нью-Йорке запретят посещать рестораны и фитнес-клубы без прививки от COVID-19 или ПЦР-теста 20:18
На поле фестиваля «Дикая мята» появится аллея в честь партнеров и музыкантов 19:39
Суд в Петербурге отказался указать трансгендерную женщину матерью детей. Биологически она им — отец 19:30
Брендан Фрейзер сыграет в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе 19:11
В сети появился трейлер документального фильма «Ты не можешь убить мем» о влиянии мемов на политику 18:45
frolo08/Instagram Ночью Москву накрыл ливень с грозой и штормовым ветром. Фото и видео из соцсетей
Ночью Москву накрыл ливень с грозой и штормовым ветром. Фото и видео из соцсетей 18:42
В Garage Screen презентуют магистратуру «Гаража» «Практики кураторства в современном искусстве» 18:17
«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку с 2 сентября 18:05
Суд снял запрет на вырубку леса в ареале произрастания краснокнижных растений на Сахалине 17:58
Певица Ушко рассказала о пережитом сексуальном насилии 17:15
В Волжском не пустили ребенка с аутизмом в аквапарк. Прокуратура организовала проверку 17:02
official_yung_trappa/Instagram Yung Trappa анонсировал новый альбом «Forever»
Yung Trappa анонсировал новый альбом «Forever» 16:59
На Тверскую область обрушился торнадо. Кадры очевидцев напоминают фильм-катастрофу 16:33
Минкульт не согласовывал проверку спектаклей на соответствие стратегии нацбезопасности 16:21
ФБК* оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие на сайте маркировки «иноагент» 16:05
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов и авторов шоукейсов 15:48
«Осторожно: Собчак»/YouTube Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ
Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ 15:39
Автор «SNL» и его брат напишут сценарий для нового фильма про черепашек-ниндзя 14:40
Отключить рекламу

Суд в Петербурге отказался указать трансгендерную женщину матерью детей. Биологически она им — отец

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

В Петербурге районный суд отказался указать в документах двоих детей сменившего пол мужчины, что он отныне — их мать. В свидетельствах о рождении по-прежнему будет отметка об отцовстве транс-женщины. Об этом cообщил ТАСС.

В суде посчитали, что регистрация изменившего пол мужчины в качестве матери не в интересах детей. Они, как отметили в суде, имеют право знать истинную историю своего происхождения и судьбу своей биологической матери, которая скончалась некоторое время назад.

«Матерью была реальная, существующая женщина, заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей», — отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Трансгендерная женщина просила о перерегистрации в качестве матери для того, чтобы избежать необходимости каждый раз рассказывать о своем трансгендерном переходе и подтверждать родство с детьми.

Однако суд решил, что в данной ситуации сохранение медицинской тайны противоречит правам детей. Персональные данные недопустимо сохранять за счет несовершеннолетних, подчеркнул судья.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить