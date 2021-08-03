В Петербурге районный суд отказался указать в документах двоих детей сменившего пол мужчины, что он отныне — их мать. В свидетельствах о рождении по-прежнему будет отметка об отцовстве транс-женщины. Об этом cообщил ТАСС.

В суде посчитали, что регистрация изменившего пол мужчины в качестве матери не в интересах детей. Они, как отметили в суде, имеют право знать истинную историю своего происхождения и судьбу своей биологической матери, которая скончалась некоторое время назад.

«Матерью была реальная, существующая женщина, заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей», — отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Трансгендерная женщина просила о перерегистрации в качестве матери для того, чтобы избежать необходимости каждый раз рассказывать о своем трансгендерном переходе и подтверждать родство с детьми.

Однако суд решил, что в данной ситуации сохранение медицинской тайны противоречит правам детей. Персональные данные недопустимо сохранять за счет несовершеннолетних, подчеркнул судья.