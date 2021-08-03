«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы на Шри-Ланку с 2 сентября

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Шри-Ланку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

Рейсы Москва — Коломбо будут выполняться два раза в неделю с 2 сентября на самолетах Airbus A330-300. Стоимость билетов начинается от 19 тыс. рублей в одну сторону.

Перед полетом нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный в течение трех дней. В авиакомпании напомнили, что для въезда на Шри-Ланку нужно предварительно оформить электронную визу.

В мае Шри-Ланка приостановила въезд пассажиров на остров из‑за пандемии коронавируса. При этом власти разрешили выезжать из страны.

Ранее Россия открыла авиасообщение с Доминиканой, Бахрейном, Молдавией, а также курортами Египта — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой из Москвы. Все рейсы возобновятся с 9 августа.