Yung Trappa анонсировал новый альбом «Forever»

Российский хип-хоп-исполнитель Yung Trappa анонсировал выход нового альбома «Forever». На это обратило внимание The Flow.

По данным издания, информация о пластинке появилась в инстаграме рэпера. В одной из сторис Yung Trappa написал дату предстоящего релиза — 20 августа. Сейчас этой публикации там нет.

Сколько именно в альбоме будет треков, пока не ясно. The Flow пишет, в него попадут фиты с White Punk, Thrill Pill, D.masta, Sqwoz Bab и Смоки Мо.

В апреле Yung Trappa выпустил трек «Цвет настроения белый» — он должен стать частью предстоящего релиза.

В феврале Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 года за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» рассказывала подробно о судьбе артиста.

Сразу после освобождения музыкант дал интервью проекту «Вписка», а затем выпустил первый клип и фит с Моргенштерном. По словам артиста, за время заключения он успел написать тексты для 21 альбома.