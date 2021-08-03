перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Тверскую область обрушился торнадо. Кадры очевидцев напоминают фильм-катастрофу 16:33
Минкульт не согласовывал проверку спектаклей на соответствие стратегии нацбезопасности 16:21
ФБК* оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие на сайте маркировки «иноагент» 16:05
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов и авторов шоукейсов 15:48
«Осторожно: Собчак»/YouTube Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ
Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ 15:39
Автор «SNL» и его брат напишут сценарий для нового фильма про черепашек-ниндзя 14:40
Британского олимпийца поймали за вязанием на трибунах. Оказалось, его инстаграм полон милых свитеров 14:36
Роль Вронского в российском сериале Netflix «Анна К» исполнит Роман Васильев 14:33
Суд частично удовлетворил ходатайство Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд 14:06
Пресс-материалы Начались съемки сериала Валерии Гай Германики про женскую борьбу за справедливость
Начались съемки сериала Валерии Гай Германики про женскую борьбу за справедливость 13:50
Героини рекламы «Вкусвилла» из семьи с однополой парой уехали из России 12:45
Любовь Соболь приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу» 12:12
Kedr Livanskiy анонсировала новый альбом и показала клип на сингл «Stars Light Up» 12:10
Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты с марта 2022 года 11:29
Daniel Tafjord/Unsplash В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса
В России выявили 22 010 новых случаев коронавируса 11:18
В «Севкабель-порту» появилась инсталляция из 40 тыс. пластиковых карточек 11:11
Телеведущий Александр Гордон стал новым героем «вДудя» 10:52
Почти половина россиян собирается работать, пока позволяет здоровье 10:10
Джеймс МакЭвой переосмысляет свой брак на самоизоляции. Вышел трейлер комедии «Вместе» 10:02
TravisScott/Instagram Трэвис Скотт и киностудия A24 снимут фильм, как‑то связанный с грядущим альбомом рэпера
Трэвис Скотт и киностудия A24 снимут фильм, как‑то связанный с грядущим альбомом рэпера 9:15
Отключить рекламу

Минкульт не согласовывал проверку спектаклей на соответствие стратегии нацбезопасности

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:21

Общественный совет при Минкультуры не согласовывал с министерством свои планы проверить репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности России. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова, передает ТАСС.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями, выстраиваем конструктивную дискуссию по всем актуальным вопросам <…> Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета», — заявила Любимова.

Министр подчеркнула, что ее ведомство не вправе вмешиваться в «творческую деятельность учреждений культуры». Она напомнила, что цензура в России «недопустима в соответствии с Конституцией», однако отметила, что если в отрасли возникают нарушения законов, то «компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку».

О том, что общественный совет при Минкультуры проведет слушания о соответствии репертуара театров стратегии национальной безопасности, 2 августа заявил председатель совета Михаил Лермонтов.

Стратегия национальной безопасности была утверждена Владимиром Путиным 3 июля. В ней в качестве национальных приоритетов, в частности, называются «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия».

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
ИТАР-ТАСС
Люди
Владимир Путин
Ольга Любимова
Михаил Лермонтов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить