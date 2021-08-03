Минкульт не согласовывал проверку спектаклей на соответствие стратегии нацбезопасности

Общественный совет при Минкультуры не согласовывал с министерством свои планы проверить репертуар театров на соответствие стратегии национальной безопасности России. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова, передает ТАСС.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности, ведем постоянный диалог с профессиональным сообществом и общественными организациями, выстраиваем конструктивную дискуссию по всем актуальным вопросам <…> Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета», — заявила Любимова.

Министр подчеркнула, что ее ведомство не вправе вмешиваться в «творческую деятельность учреждений культуры». Она напомнила, что цензура в России «недопустима в соответствии с Конституцией», однако отметила, что если в отрасли возникают нарушения законов, то «компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку».

О том, что общественный совет при Минкультуры проведет слушания о соответствии репертуара театров стратегии национальной безопасности, 2 августа заявил председатель совета Михаил Лермонтов.

Стратегия национальной безопасности была утверждена Владимиром Путиным 3 июля. В ней в качестве национальных приоритетов, в частности, называются «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия».