На Тверскую область обрушился торнадо. Кадры очевидцев напоминают фильм-катастрофу

2 августа в Тверской области прошел ураган, который привел к гибели троих людей, в том числе одного ребенка. Стихия обесточила более 1600 домов в 90 населенных пунктах и нарушила привычный образ жизни 2200 человек. Наиболее пострадали город Андреаполь и населенные пункты в Осташковском районе.

В деревне Картунь, по сообщениям РИА «Новости», не осталось ни одного высокого дерева, повалены столбы линии электропередачи, а из 20 домов повреждены 18. Вот как встречу с торнадо описывает один из местных жителей: «Происходящее напоминало фильм-катастрофу — мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой‑то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна».

В целом в регионе пострадали 65 жилых домов и упали 90 деревьев. Днем в Андреаполе во время грозы скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, причиной возникновения смерча стал холодный фронт.

Очевидцы публикуют видео природной стихии и ее последствий в соцсетях.