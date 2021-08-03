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На Тверскую область обрушился торнадо. Кадры очевидцев напоминают фильм-катастрофу

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

2 августа в Тверской области прошел ураган, который привел к гибели троих людей, в том числе одного ребенка. Стихия обесточила более 1600 домов в 90 населенных пунктах и нарушила привычный образ жизни 2200 человек. Наиболее пострадали город Андреаполь и населенные пункты в Осташковском районе.

В деревне Картунь, по сообщениям РИА «Новости», не осталось ни одного высокого дерева, повалены столбы линии электропередачи, а из 20 домов повреждены 18. Вот как встречу с торнадо описывает один из местных жителей: «Происходящее напоминало фильм-катастрофу — мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой‑то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна».

В целом в регионе пострадали 65 жилых домов и упали 90 деревьев. Днем в Андреаполе во время грозы скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По словам старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, причиной возникновения смерча стал холодный фронт.

Очевидцы публикуют видео природной стихии и ее последствий в соцсетях.

@ttgans

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