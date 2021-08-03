ФБК* оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие на сайте маркировки «иноагент»

Симоновский районный суд Москвы назначил Фонду борьбы с коррупцией* (ФБК) штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сайт суда.

ФБК признали виновным в нарушении части второй статьи 19.34 КоАП о деятельности иностранного агента. Причиной стало отсутствие маркировки «иноагент» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте фонда.

Согласно постановлению суда, вина организации подтверждена скриншотами и CD-дисками с видеозаписью. Представителей ФБК на заседании не было.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме, а с материалами дела не дали ознакомиться даже сотрудникам организации.

*ФБК и ФЗПГ включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими организациями.