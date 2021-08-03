Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ

Мировой судья отправил Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, на 10 суток административного ареста за видео в поддержку КПРФ. Мужчина свою вину признал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скопинского районного суда.
В конце июля в интернете и СМИ появился ролик, в котором Мохов в одежде с символикой КПРФ высказывается в поддержку Геннадия Зюганова. Он назвал главу партии «сильным и жестким лидером».
В региональном отделении КПРФ заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к партии, а видео не более чем провокация.
Суд признал Мохова виновным в нарушении части третьей статьи 19.24 КоАП — нарушение требований административного надзора. Под таким надзором скопинский маньяк находится с момента своего освобождения, а в июне, после интервью Ксении Собчак, меры контроля за ним усилили.
Мужчине запрещено общаться в интернете, с журналистами, ходить в кафе, в которых можно распивать алкоголь, находиться на улице с 22.00 до 6.00, а также посещать и участвовать в массовых мероприятиях в течение шести лет.
В интервью Ксении Собчак скопинский маньяк заявил, что ему «надо опять заняться» одной из своих жертв и «помочь» ей зачать ребенка. Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку его высказываний.
В сентябре 2000 года Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев. 3 марта этого года мужчина вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове.