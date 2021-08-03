Скопинскому маньяку назначили административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ

Мировой судья отправил Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, на 10 суток административного ареста за видео в поддержку КПРФ. Мужчина свою вину признал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скопинского районного суда.

В конце июля в интернете и СМИ появился ролик, в котором Мохов в одежде с символикой КПРФ высказывается в поддержку Геннадия Зюганова. Он назвал главу партии «сильным и жестким лидером».

В региональном отделении КПРФ заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к партии, а видео не более чем провокация.