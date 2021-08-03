Автор «SNL» и его брат напишут сценарий для нового фильма про черепашек-ниндзя

Сценарист «Saturday Night Live» и номинант на предстоящую премию «Эмми» Колин Жост станет автором новой ленты про черепашек-ниндзя. Написать сценарий для пока еще безымянного фильма ему поможет брат Кейси Жост, передает Deadline.

Подробности еще одной экранизации комикса держат в секрете. Производством займется Paramount Pictures при продюсерской поддержке Майкла Бэя, Эндрю Форма, Брэдли Фуллера, Скотта Медника и Гейлена Уокера.

Франшизу о черепашках перезапускали в 2014 году, собрав в мировом прокате 485 млн долларов, а через два года вышел сиквел. Их тоже продюсировал Бэй, а суммарно они собрали более 1,2 млрд долларов.

Ранее стало известно о том, что актер Сет Роген выступит продюсером CG-проекта, посвященного приключениям черепашек-ниндзя. Он намекнул, что шоу выйдет летом 2023 года.

Комикс «Черепашки-ниндзя» появился в 1980-х годах. По нему сняли несколько мультсериалов, а затем, в 1990-х, — франшизу фильмов.