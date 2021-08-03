В «Севкабель-порту» появилась инсталляция из 40 тыс. пластиковых карточек

В Петербурге на территории «Севкабель-порта» собрали инсталляцию под названием «Потребитель». Арт-объект из 40 тыс. пластиковых карт, бывших в употреблении, создал стрит-арт художник Миша Маркер в партнерстве с культурным кластером и сервисом «Кошелек».

Как рассказали авторы «Афише Daily», для создания «Потребителя» понадобилось 200 килограмм пластика, используемого вторично. Петербуржцы скидывали ненужные карты в экобоксы «Кошелька», размещенные в крупных ритейл-сетях. Магазины с экобксами можно посмотреть на карте.