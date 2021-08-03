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В «Севкабель-порту» появилась инсталляция из 40 тыс. пластиковых карточек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:11

В Петербурге на территории «Севкабель-порта» собрали инсталляцию под названием «Потребитель». Арт-объект из 40 тыс. пластиковых карт, бывших в употреблении, создал стрит-арт художник Миша Маркер в партнерстве с культурным кластером и сервисом «Кошелек».

Как рассказали авторы «Афише Daily», для создания «Потребителя» понадобилось 200 килограмм пластика, используемого вторично. Петербуржцы скидывали ненужные карты в экобоксы «Кошелька», размещенные в крупных ритейл-сетях. Магазины с экобксами можно посмотреть на карте.

Эстетика советского плакатного шрифта отсылает к революционным и идеалистическим лозунгам, утратившим свою однозначность. Пластиковые карты, привычные элементы общества потребления, становятся здесь частью художественного произведения, наводят на размышления о необходимости ревизии и переработки идей.
создатели «Потребителя»
© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Посмотреть на инсталляцию можно до 31 октября. После ее демонтируют, а все пластиковые карты отправят на переработку в компанию 7Other. Из полученного сырья произведут новые трубы, сайдинг, подоконники и даже медицинские трубки для капельниц.

«Потребитель» — проект в рамках фестиваля поэзии «Маяк» и фестиваля гуманитариев «Культориал».

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