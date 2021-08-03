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travisscott/Instagram Трэвис Скотт и киностудия A24 снимут фильм, как‑то связанный с грядущим альбомом рэпера
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Трэвис Скотт и киностудия A24 снимут фильм, как‑то связанный с грядущим альбомом рэпера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:15

Компания Трэвиса Скотта Cactus Jack договорилась о сотрудничестве с киностудией A24. Вместе они снимут «специальный проект», посвященный грядущему альбому рэпера. Об этом сообщает Variety со слов инсайдеров.

Будущий фильм будет называться «Утопия», а сценарий к нему написал сам Скотт. Фото скрипта с перечеркнутым названием рэпер выложил в своем инстаграме. Это подтвердили представители артиста.

Cactus Jack — это многопрофильная компания рэпера, вступающая в коллаборации с представителями разных направлений. Среди них McDonald’s и Fortnite, а теперь и A24. В компанию также входят бренд одежды рэпера, лейбл Cactus Jack Records и издательство Cactus Jack Publishing.

Студия A24 — лучшая кинокомпания на свете, по мнению «Афиши Daily». Мы собирали киносписок из 24 фильмов студии, которые обязательно стоит увидеть.

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