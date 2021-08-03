Трэвис Скотт и киностудия A24 снимут фильм, как‑то связанный с грядущим альбомом рэпера

Компания Трэвиса Скотта Cactus Jack договорилась о сотрудничестве с киностудией A24. Вместе они снимут «специальный проект», посвященный грядущему альбому рэпера. Об этом сообщает Variety со слов инсайдеров.

Будущий фильм будет называться «Утопия», а сценарий к нему написал сам Скотт. Фото скрипта с перечеркнутым названием рэпер выложил в своем инстаграме. Это подтвердили представители артиста.