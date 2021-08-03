«Лев против» пришел на День ВДВ в Москве и попросил десантников не пить. Активистов задержал ОМОН

Участники движения «Лев против», выступающие против распития алкоголя в общественных местах, пришли в московский парк Горького и попросили бывших десантников, празднующих День ВДВ, не пить. Между ними началась потасовка, передает РЕН ТВ.
На кадрах из ролика видно, как активисты с камерами спорят с людьми в тельняшках насчет того, могут ли они распивать в парке в честь праздника. Один из участников движения отметил, что с отдыхающими они общаются «исключительно вежливо», но просьбы убрать бутылки со спиртным вызывают у десантников негодование. Позже словесный конфликт перерос в потасовку.
В парк Горького приехал ОМОН и провел задержания. Как сообщает Sota, задержаны оказались активисты «Лев против», в том числе лидер движения Михаил Лазутин. О задержанных десантниках информации нет.
Борцы с распитием в публичным местах говорят, что не все празднующие настроены к ним агрессивно — некоторые узнают активистов, просят сделать фото и поддерживают инициативу.
Члены некоммерческой организации «Лев против» выступают против курения и употребления алкогольных напитков в общественных местах. Ее лидер — Михаил Лазутин — до этого состоял в движениях «СтопХам» и «Оккупай-педофиляй». Наибольшую популярность движение приобрело после рейдов в общественном пространстве «Яма».