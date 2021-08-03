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Олимпийский комитет Чехии солгал организаторам Игр в Токио о ситуации с COVID-19 в команде

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:57

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии предоставил организаторам Игр в Токио ложную информацию о контактах врача сборной Властимила Ворачека, который заразился коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное спортивное агентство Чехии.

По информации ведомства, НОК не рассказал правду о том, с кем именно рядом сидел инфицированный COVID-19 медик команды во время перелета из Праги в Токио 16 июля. Вместо этого комитет заявил о близком контакте Ворачека с другими атлетами.

«Они заменили список рассадки (в самолете) и уведомили организаторов и японскую санитарно-эпидемиологическую службу о совершенно других людях, чем те, кто сидел рядом с инфицированным доктором Ворачеком», — заявил глава Национального спортивного агентства Филип Нойссер.

НОК Чехии ранее признал, что во время перелета национальной сборной из Праги в Токио 16 июля не соблюдались нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. Возможно, вследствие этого COVID-19 заразились шесть человек из чешской команды.

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