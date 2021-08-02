В Тверской области из‑за урагана погибли три человека, в том числе ребенок

В Тверской области прошел ураган. Он привел к гибели троих людей, в том числе ребенка. Еще десять человек оказались травмированы, среди них также есть ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, стихия обесточила более 1,6 тыс. домов в 90 населенных пунктах. Ураган и его последствия затронули свыше 2,2 тыс. человек. В городе Андреаполь ветер повалил деревья, его скорость достигала 25 метров в секунду.
«Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях», — сказал собеседник РИА.
Сейчас спасатели проводят подворовые обходы и оказывают помощь местным жителям, в том числе распиливают упавшие деревья, разблокируют автомобили и разбирают конструкции. В области также открыли пункт временного размещения, но им пока никто не воспользовался.