В Тверской области из‑за урагана погибли три человека, в том числе ребенок

В Тверской области прошел ураган. Он привел к гибели троих людей, в том числе ребенка. Еще десять человек оказались травмированы, среди них также есть ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, стихия обесточила более 1,6 тыс. домов в 90 населенных пунктах. Ураган и его последствия затронули свыше 2,2 тыс. человек. В городе Андреаполь ветер повалил деревья, его скорость достигала 25 метров в секунду.