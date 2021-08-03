Майкл рушит детские мечты, Тоби подкатывает к Пэм: фанаты «Офиса» выбрали самые неловкие моменты шоу

Пользователи сабреддита DunderMifflin подвели итоги голосования на самые неловкие моменты из ситкома «Офис». Первым об этом написало издание DTF.

Импровизированный турнир организовал один из участников сообщества под ником littlespoon22. Сперва он отобрал 32 наиболее кринжовых на его взгляд эпизода, а затем другие юзеры определяли из них победителей в формате плей-офф. Опросы проводились ежедневно в течение месяца.

Итак, вышли в четвертьфинал, но не заняли призовые места:

Шуточная драка Джима и Пэм

Сцена из эпизода «Борьба», где Пэм и Джим устраивают дружескую потасовку. Когда на них обращает внимание Мередит, Пэм меняется в лице, просит Джима отпустить ее и уходит с обиженным видом. Джиму можно только посочувствовать.