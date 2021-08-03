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Майкл рушит детские мечты, Тоби подкатывает к Пэм: фанаты «Офиса» выбрали самые неловкие моменты шоу

Семён Гудошников
Сегодня в 0:13

Пользователи сабреддита DunderMifflin подвели итоги голосования на самые неловкие моменты из ситкома «Офис». Первым об этом написало издание DTF.

Импровизированный турнир организовал один из участников сообщества под ником littlespoon22. Сперва он отобрал 32 наиболее кринжовых на его взгляд эпизода, а затем другие юзеры определяли из них победителей в формате плей-офф. Опросы проводились ежедневно в течение месяца.

Итак, вышли в четвертьфинал, но не заняли призовые места:

Шуточная драка Джима и Пэм

Сцена из эпизода «Борьба», где Пэм и Джим устраивают дружескую потасовку. Когда на них обращает внимание Мередит, Пэм меняется в лице, просит Джима отпустить ее и уходит с обиженным видом. Джиму можно только посочувствовать.

Первое свидание Энди и Эрин

В серии «День Святого Патрика» Энди приходит к Эрин домой, но первое свидание идет не по плану. К паре присоединяется брат девушки, который сперва нюхает ногу Эрин, а затем обнимает ее.

Выступление Майкла и Холли

В эпизоде «Корпоративный пикник» Майкл и Холли показывают ну о-о-о-чень неловкую сценку на ежегодном пикнике Dunder Mifflin. Во время импровизированной игры по типу «Кто хочет стать миллионером?» Холли спрашивает у Майкла дурацкие вопросы. Один из них — сотрудников какого отдела компании вскоре уволят.

Разрыв Энди и Джессики

В серии «Приветственная вечеринка» Энди приезжает к Джессике, чтобы расстаться с ней. В присутствии друзей Джессики и своей новой пассии Эрин он объявляет о конце отношений. Но говорит, что дело совсем не в другой девушке, а в его гомосексуальной ориентации.

А теперь четверка лучших:

4 место — званый ужин у Майкла и Джен

Майкл и Джен в эпизоде «Званый ужин» решают устроить вечеринку для пар, на которую приходят Джим с Пэм и Энди с Анджелой. Неловкое молчание хозяева пытаются прервать музыкой и игрой в шарады. Джим решает сбежать под выдуманным предлогом, но Пэм останавливает его.

3 место — подкат Тоби к Пэм

В серии «Ночная вылазка» Тоби произносит, пожалуй, свою единственную смешную шутку и заставляет улыбнуться коллег. Почувствовав успех, он кладет руку на ногу Пэм в присутствии Джима.

2 место — выходки Майкла на свадьбе Филлис

В эпизоде «Свадьба Филлис» Майклу дают важное задание — докатить до алтаря отца невесты в инвалидном кресле. Но он не только не справляется с этим, но и портит всю церемонию странным поведением.

1 место — отказ Майкла оплатить школьникам колледж

Майкл в серии «Малютки Скотта» отказывается от своего обещания, сделанного 10 лет назад, — оплатить колледж детям. Школьники жили с уверенностью, что добрый меценат поможет им получить образование, и все это время посылали Майклу подарки с благодарностями, а когда день оплаты колледжа настал, даже устроили ему концерт. Смотреть как их мечты разрушаются, действительно сложно.

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