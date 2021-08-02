Нейрохирург из Красноярска сказал, что врачам приходится закупать дрели для трепанации черепа

Врачам больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске приходится самостоятельно покупать дрели в хозяйственном магазине для операций по трепанации черепа. Об этом заявил нейрохирург БСМП и депутат Горсовета Красноярска от КПРФ Игорь Гринев в эфире местного «8 канала».
По его словам, больница «почему‑то не считает нужным» покупать специальный инструмент для трепанации — пневмотрепан. «У нее нет денег на это. Министра [Бориса] Немика это не волнует совершенно», — заявил врач, отметив, что дрели покупают в «Леруа Мерлен» за 4000–7000 рублей.
В пресс-службе медучреждения отрицают использование дрелей для трепанации. В комментарии NGS24.ru там заявили, что в больнице есть необходимое оборудование для хирургических операций, в том числе для наложения фрезовых отверстий.
«Оборудование закупается и обновляется регулярно, исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы», — отметили в БСМП.