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Нейрохирург из Красноярска сказал, что врачам приходится закупать дрели для трепанации черепа

Семён Гудошников
Сегодня в 21:25

Врачам больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске приходится самостоятельно покупать дрели в хозяйственном магазине для операций по трепанации черепа. Об этом заявил нейрохирург БСМП и депутат Горсовета Красноярска от КПРФ Игорь Гринев в эфире местного «8 канала».

По его словам, больница «почему‑то не считает нужным» покупать специальный инструмент для трепанации — пневмотрепан. «У нее нет денег на это. Министра [Бориса] Немика это не волнует совершенно», — заявил врач, отметив, что дрели покупают в «Леруа Мерлен» за 4000–7000 рублей.

В пресс-службе медучреждения отрицают использование дрелей для трепанации. В комментарии NGS24.ru там заявили, что в больнице есть необходимое оборудование для хирургических операций, в том числе для наложения фрезовых отверстий.

«Оборудование закупается и обновляется регулярно, исходя из потребностей и технологий, которыми владеют хирурги больницы», — отметили в БСМП.

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