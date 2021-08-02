Burn Tour объявил last call в конкурсе хип-хоп-артистов

Энергетик Burn объявил last call для хип-хоп-артистов, желающих поучаствовать в ежегодном конкурсе Burn Tour. Об этом представители бренда рассказали «Афише Daily».

Шанс подать заявку сохраняется до 9 августа. К этому времени необходимо выложить собственный трек в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #BurnHub. Композиция не должна нарушать чужих авторских прав, а исполнителю должно быть не меньше 18 лет.

Участники отбора смогут побороться за победу. Лучший музыкант получит профессиональную съемку клипа, запись трека совместно со Studio 21 и выступление на одной сцене с ментором конкурса Saluki.

29 июня популярные артисты вместе с экспертами из музыкальной индустрии начали представлять претендентов на победу в эфире радио Studio 21. Уже известны имена первых полуфиналистов: Кепоут, Травма и Teabrogi.

Победители отборочного тура выступят на заключительных шоу Burn Tour в Москве и Петербурге. В ноябре три лучших конкурсанта также выйдут на сцену питерского клуба «K-30», а в декабре в Москве пройдет финальный концерт — на нем огласят имя главного победителя.