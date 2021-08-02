Google тестирует в ряде стран Европы более доступную подписку на YouTube — Premium Lite. Она отключает рекламу, но не предоставляет дополнительных возможностей, пишет The Verge.

Тестирование проходит в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. За 6,99 евро в месяц (605 рублей) пользователю предлагается избавиться от рекламы на YouTube в веб-версии, приложениях на iOS и Android, на смарт-телевизорах и в YouTube Kids.

При этом загрузить видео, чтобы посмотреть его офлайн, переключиться на другое приложение, оставив ролик фоном, или послушать музыку на YouTube Music без рекламы не получится. Эти опции предоставляются владельцам стандартной подписки Premium, которая стоит в Европе около 11,99 евро в месяц (1037 рублей), в России — 199 рублей.

Решение, масштабировать ли подписку для большего числа людей, сервис примет на основе пользовательских отзывов.

С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео — даже если они не подключены к партнерской программе.