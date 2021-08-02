«Мажор» и «Джентльмены»: «Кинопоиск» наградит фильмы, которые посмотрели более миллиона зрителей

Видеосервис «Кинопоиск HD» наградит фильмы и сериалы, которые посмотрело более миллиона подписчиков «Яндекс.Плюса». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба сервиса.

Пока проектов, которые удостоились отметки и золотой статуэтки «Плюс миллион», всего девять. Среди них: «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Майор Гром: Чумной Доктор», ленты Гая Ричи — «Гнев человеческий» и «Джентльмены», мультсериал «Рик и Морти», фильм «Мажор», приключенческая фэнтези-сказка «Конек-горбунок» и сериалы от «Кинопоиск HD» — «Пищеблок» и «Топи».

«Статус „Плюс миллион“ —это наш способ еще раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлеченные зрители со своими вкусами и интересами. Мы спешим поделиться с создателями фильмов и сериалов знанием о том, что они делают по-настоящему востребованные у аудитории проекты», — рассказала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

При расчете статуса «Плюс миллион» учитывалось не количество просмотров, а именно число зрителей с подпиской за все время. Как только эта отметка достигнет пяти миллионов, проекты наградят платиновой отметкой.