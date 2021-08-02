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Apple удалила из App Store приложение для знакомств антипрививочников

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:36

Apple удалила из магазина App Store дейтинговое приложение для антипрививочников Unjected. Сервис «ненадлежащим образом преподносит пандемию COVID-19», рассказали Bloomberg в компании.

До этого модераторы App Store обращались к создателям Unjected, потребовав отрегулировать приложение в соответствии с политикой магазина приложений в отношении коронавируса. Тогда разработчики обновили приложение и предупредили пользователей, что из‑за дезинформации платформа может исчезнуть.

Вместо этого пользователи стали избегать определенных слов, которые выдают их настроения относительно вакцины. «Это нарушение наших правил, в которых четко сказано: если вы попытаетесь обмануть систему, ваши приложения будут удалены из магазина», — ответил представитель Apple.

Apple требует от разработчиков, чтобы их проекты предоставляли проверенную информацию о здоровье и безопасности в эпоху пандемии COVID-19, подтвержденную достоверными источниками.

В Google Play приложение для антипрививочников все еще доступно, но в компании уже обратили внимание, что пользовательский контент недостаточно отслеживается на предмет дезинформации. Google дала разработчикам две недели, чтобы они улучшили модерацию на платформе. Соучредитель Unjected Шелби Томсон заявила, что они удалили все сомнительные сообщения, но вскоре планируют восстановить их и «оставаться незамеченными».

Unjected создали две жительницы Гавайев в мае 2021 года. Приложение позиционирует себя как сообщество «единомышленников, поддерживающих медицинскую автономию и свободу слова». Его запустили после того, как приложение для знакомств Tinder и Bumble начали побуждать юзеров пройти вакцинацию.

«Tinder для антиваксеров» скачали более 18 тыс. раз, а в инстаграме у приложения почти 25 тыс. подписчиков. Unjected работает так же, как и другие сайты знакомств: незнакомые люди выражают симпатию и начинают общение. Как отметили в Google, в сообщениях пользователи утверждают, что вакцины — это «биологическое оружие» и «микрочипы с нанотехнологиями» для подключения людей к 5G.

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