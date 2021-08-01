Primal Scream готовят специальные релизы к 30-летию пластинки «Screamadelica»

Шотландская инди-поп-группа Primal Scream выпустит в сентябре серию из трех специальных релизов к 30-летию их знакового альбома «Screamadelica». Об этом пишет The Quietus.

Свет увидят бокс-сет с синглами на 12-дюймовых пластинках, двойной виниловый диск с полным альбомом и коллекция «Demodelica». Первые два появятся 17 сентября, а сборник демо — 15-го.

В бокс-сет войдут 10 пластинок с синглами из оригинальной кампании альбома, а также ранее неизданный ремикс «Shine Like Stars» покойного Эндрю Уэзеролла. Коллекция «Demodelica» будет включать ранние демо-версии и незавершенные версии треков альбома.

«Screamadelica» — третий студийный альбом Primal Scream, выпущенный 23 сентября 1991 года. Он был продан тиражом более трех миллионов экземпляров и принес группе Mercury Prize. Критики неоднократно включали пластинку в список лучших альбомов 1990-х, отмечая его влияние на звук британской инди-музыки.