Три российские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе

Три российских заведения попали в ежегодные рейтинг «Топ-50 лучших пиццерий Европы». Посмотреть его можно на сайте премии.

Московские пиццерии «Пицца 22 см» и La bottega siciliana заняли 13-е и 28-е места соответственно. На 45-й строчке — петербургский ресторан R14.

Лидером рейтинга стала в этом году «Peppe Pizzeria» из Парижа. В первой пятерке также заведения из Вены, Мадрида, Лондона и Копенгагена.

Это итальянская премия, но итальянцы не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг. В этом году он еще не опубликован, а в прошлый раз там победила пиццерия I Masanielli di Francesco Martucci в маленьком городе Казерте недалеко от Неаполя.

Московские «Пицца 22 см» и La bottega siciliana уже фигурировали в рейтинге в прошлом году, а вот для петербургского «R-14» это первое попадание в топ-50.