Родную улицу MF Doom в штате Нью-Йорк переименовали в его честь

Улица в городе Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, была переименована в честь скончавшегося музыканта MF Doom. Об этом сообщает NME.
Речь идет об улице между бульварами Лонг-Бич и Риверсайд, где рэпер и его брат провели свое детство. Теперь она носит название «KMD — MF Doom Way», часть которого отсылает к первой группе рэпера KMD, сформированной им вместе с братом в 1990-х.
На церемонии переименования улицы сити-менеджер Лонг-Бич заявила: «MF Doom оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии и в жизни людей по всему миру. Лонг-Бич горд тем, что удостоился такой чести, и тем, что артист назвал однажды Лонг-Бич своим домом».
Петиция с требованием переименовать улицу в Лонг-Бич в честь MF Doom появилась на Change.org в феврале 2021 года. Ее подписали порядка 10 тыс. человек.
MF Doom умер 31 октября 2020 года, но его семья сообщила об этом лишь спустя два месяца, не уточнив причин смерти. Дэниел Думилей (настоящее имя артиста) подростком выступал в хип-хоп-группе KMD, которую основал с младшим братом DJ Subroc. В 1993 году брата насмерть сбила машина, после чего рэпер на несколько лет ушел из музыки, став, как он позже заявил, «почти бездомным», «гуляя по улицам Манхэттена, ночуя на скамейках». Первый сольный альбом MF Doom вышел в 1999 году и стал культовым на андерграундной хип-хоп-сцене. С тех пор рэпер выпустил еще пять студийников, шесть совместных альбомов и четыре EP, иногда делая многолетние паузы между релизами.