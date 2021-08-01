Родную улицу MF Doom в штате Нью-Йорк переименовали в его честь

Улица в городе Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, была переименована в честь скончавшегося музыканта MF Doom. Об этом сообщает NME.

Речь идет об улице между бульварами Лонг-Бич и Риверсайд, где рэпер и его брат провели свое детство. Теперь она носит название «KMD — MF Doom Way», часть которого отсылает к первой группе рэпера KMD, сформированной им вместе с братом в 1990-х.

На церемонии переименования улицы сити-менеджер Лонг-Бич заявила: «MF Doom оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии и в жизни людей по всему миру. Лонг-Бич горд тем, что удостоился такой чести, и тем, что артист назвал однажды Лонг-Бич своим домом».