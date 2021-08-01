перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Три российские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе 20:13
Родную улицу MF Doom в штате Нью-Йорк переименовали в его честь 19:41
Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной Обновлено в 19:15
Wikimedia Commons Дом, в котором рос Курт Кобейн, официально признали историческим памятником
Дом, в котором рос Курт Кобейн, официально признали историческим памятником 18:35
Золото российских теннисистов, снос дома с подземной тюрьмой и другие новости дня 18:03 Дайджест
Каждый шестой должник в России не сможет выехать из страны. Это порядка 7,2 млн человек 16:36
Тайка Вайтити пишет сценарий фильма о Флэше Гордоне 16:28
СМИ сообщили о законе, который разрешает добычу краснокнижных животных. В Госдуме это отрицают Обновлено в 15:57
Steve Jurvetson/Flickr Илон Маск предлагал себя на пост главы Apple. Историю рассказал журналист The Wall Street Journal
Илон Маск предлагал себя на пост главы Apple. Историю рассказал журналист The Wall Street Journal 15:48
Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в смешанном разряде 15:14
В Ленобласти снесли дом с бункером и крематорием, который прозвали частной тюрьмой 13:38
GQ/YouTube Рассел Кроу сменил Гэри Фледера в режиссерском кресле триллера «Poker Face»
Рассел Кроу сменил Гэри Фледера в режиссерском кресле триллера «Poker Face» 13:05
Депутат предложил жителям Курганской области подписать соглашение о долголетии. Они освистали его 12:59
За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса 11:32
Французский боксер отказался уйти с ринга на Олимпиаде. Так он протестовал против своего поражения 11:16
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год 10:35
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки» Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами
Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами 10:04
Роскомнадзор обязал «Такие дела» удалить статью о селфхарме 9:04
Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет там же, на стадионе в Атланте 8:32
Полиция Гонконга арестовала мужчину, якобы освиставшего гимн Китая во время трансляции Олимпиады Вчера в 21:22
Отключить рекламу

Родную улицу MF Doom в штате Нью-Йорк переименовали в его честь

Семён Гудошников
Сегодня в 19:41

Улица в городе Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, была переименована в честь скончавшегося музыканта MF Doom. Об этом сообщает NME.

Речь идет об улице между бульварами Лонг-Бич и Риверсайд, где рэпер и его брат провели свое детство. Теперь она носит название «KMD — MF Doom Way», часть которого отсылает к первой группе рэпера KMD, сформированной им вместе с братом в 1990-х.

На церемонии переименования улицы сити-менеджер Лонг-Бич заявила: «MF Doom оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии и в жизни людей по всему миру. Лонг-Бич горд тем, что удостоился такой чести, и тем, что артист назвал однажды Лонг-Бич своим домом».

Петиция с требованием переименовать улицу в Лонг-Бич в честь MF Doom появилась на Change.org в феврале 2021 года. Ее подписали порядка 10 тыс. человек.

MF Doom умер 31 октября 2020 года, но его семья сообщила об этом лишь спустя два месяца, не уточнив причин смерти. Дэниел Думилей (настоящее имя артиста) подростком выступал в хип-хоп-группе KMD, которую основал с младшим братом DJ Subroc. В 1993 году брата насмерть сбила машина, после чего рэпер на несколько лет ушел из музыки, став, как он позже заявил, «почти бездомным», «гуляя по улицам Манхэттена, ночуя на скамейках». Первый сольный альбом MF Doom вышел в 1999 году и стал культовым на андерграундной хип-хоп-сцене. С тех пор рэпер выпустил еще пять студийников, шесть совместных альбомов и четыре EP, иногда делая многолетние паузы между релизами.

Подробности по теме
Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера
Вышел совместный альбом супергруппы Czarface и MF Doom. Это первый посмертный релиз рэпера
События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить