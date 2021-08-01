Дом, в котором рос Курт Кобейн, официально признали историческим памятником

Дом в городе Абердин, штат Вашингтон, где фронтмен Nirvana Курт Кобейн провел детство и юность, официально признали исторической достопримечательностью. Как пишет Dazed со ссылкой на Департамент археологии и сохранения исторического наследия Вашингтона, здание внесли в реестр культурно значимых объектов.

Сейчас дом приводят к первоначальному состоянию, в котором он находился во время жизни в нем Кобейна. Нынешний владелец Ли Бэкон, купивший здание у семьи Кобейнов в 2018 году, сказал, что работы завершены на «90-95 процентов».

По его словам, он стремится отдать дань уважения лидеру Nirvana, восстановив дом. Бэкон планирует добавить в объект «музейные детали» и со следующей весны открыть частные экскурсии.

Комнаты в здании будут обставлены оригинальной мебелью и украшены элементами декора 70-х годов, а внешний облик вернут к первоначальному виду. Однако местные законы не позволяют превратить здание в специализированный музей, работающий на полную ставку, отмечает владелец.

В построенном в 1923 году полутораэтажном доме в Абердине Курт Кобейн жил с 1968 по 1984 год. Сперва с обоими родителями, затем, после их развода, только с матерью. В 1984 году мать Кобейна поставила перед ним выбор: устроиться на работу или покинуть дом. Курту пришлось уйти и жить в последующие годы у друзей, зачастую ночуя у них во дворах, и даже под мостом через реку Уишка.