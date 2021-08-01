Золото российских теннисистов, снос дома с подземной тюрьмой и другие новости дня

ТАСС со ссылкой на Минприроды сообщил, что в России вступил в силу закон, разрешающий добычу краснокнижных животных. В Госдуме говорят, что речь не об охоте, а об обороте животных для спасения их популяции.

Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в соревнованиях смешанных пар. Сейчас страна на пятом месте в медальном зачете с 12 золотыми медалями.

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной. Она попросила убежища в Европе и помощи от МОК.

Французский боксер Мурад Алиев отказался уйти с ринга на Олимпиаде. Так он протестовал против своего поражения.

Умер президент и бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год, причины смерти не сообщаются.

В России выявили 22 804 новых случая COVID-19. Число умерших близко к рекордным показателям — 789.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с избирателями обязал их заключить соглашение о долголетии. Жители освистали его и отказались подписывать документ.

В Ленобласти по просьбе владельца снесли дом с подземной тюрьмой и крематорием. Журналисты считают, что об этом хозяина могли попросить силовики, потому что просто так разрушить частную постройку они не могут.

Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет 5 августа, за день до релиза, на том же стадионе в Атланте.

Тарантино сказал, что запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами. Он не хотел, чтобы каст фильма узнал, насколько хорош австрийский актер в роли нациста.

Из‑за жестких антиковидных ограничений в Австралии у триллера «Poker Face» сменился режиссер. Вместо Гэри Фледера фильм снимет Рассел Кроу.

Тайка Вайтити пишет сценарий к фильму о Флэше Гордоне. Два года назад новозеландского режиссера наняли для создания анимационной картины о супергерое, но теперь проект превратился в художественную ленту.