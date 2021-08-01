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Wikimedia Commons Дом, в котором рос Курт Кобейн, официально признали историческим памятником
Дом, в котором рос Курт Кобейн, официально признали историческим памятником 18:35
Золото российских теннисистов, снос дома с подземной тюрьмой и другие новости дня 18:03 Дайджест
Каждый шестой должник в России не сможет выехать из страны. Это порядка 7,2 млн человек 16:36
Тайка Вайтити пишет сценарий фильма о Флэше Гордоне 16:28
СМИ сообщили о законе, который разрешает добычу краснокнижных животных. В Госдуме это отрицают Обновлено в 15:57
Steve Jurvetson/Flickr Илон Маск предлагал себя на пост главы Apple. Историю рассказал журналист The Wall Street Journal
Илон Маск предлагал себя на пост главы Apple. Историю рассказал журналист The Wall Street Journal 15:48
Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в смешанном разряде 15:14
Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной 14:35
В Ленобласти снесли дом с бункером и крематорием, который прозвали «частной тюрьмой» 13:38
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Рассел Кроу сменил Гэри Фледера в режиссерском кресле триллера «Poker Face» 13:05
Депутат предложил жителям Курганской области подписать соглашение о долголетии. Они освистали его 12:59
За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса 11:32
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Кадр из фильма «Бесславные ублюдки» Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами
Тарантино запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами 10:04
Роскомнадзор обязал «Такие дела» удалить статью о селфхарме 9:04
Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет там же, на стадионе в Атланте 8:32
Полиция Гонконга арестовала мужчину, якобы освиставшего гимн Китая во время трансляции Олимпиады Вчера в 21:22
Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия из‑за лесных пожаров. Постояльцев отелей эвакуируют Вчера в 20:46
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Тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью назвал Fortnite «дерьмом», ведь футболисты очень много в нее играют Вчера в 19:43
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Золото российских теннисистов, снос дома с подземной тюрьмой и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

ТАСС со ссылкой на Минприроды сообщил, что в России вступил в силу закон, разрешающий добычу краснокнижных животных. В Госдуме говорят, что речь не об охоте, а об обороте животных для спасения их популяции.

Российские теннисисты впервые взяли золото Олимпиады в соревнованиях смешанных пар. Сейчас страна на пятом месте в медальном зачете с 12 золотыми медалями.

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио после критики руководства сборной. Она попросила убежища в Европе и помощи от МОК.

Французский боксер Мурад Алиев отказался уйти с ринга на Олимпиаде. Так он протестовал против своего поражения.

Умер президент и бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год, причины смерти не сообщаются.

В России выявили 22 804 новых случая COVID-19. Число умерших близко к рекордным показателям — 789.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с избирателями обязал их заключить соглашение о долголетии. Жители освистали его и отказались подписывать документ.

В Ленобласти по просьбе владельца снесли дом с подземной тюрьмой и крематорием. Журналисты считают, что об этом хозяина могли попросить силовики, потому что просто так разрушить частную постройку они не могут.

Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет 5 августа, за день до релиза, на том же стадионе в Атланте.

Тарантино сказал, что запрещал Кристофу Вальцу репетировать сцены из «Бесславных ублюдков» с другими актерами. Он не хотел, чтобы каст фильма узнал, насколько хорош австрийский актер в роли нациста.

Из‑за жестких антиковидных ограничений в Австралии у триллера «Poker Face» сменился режиссер. Вместо Гэри Фледера фильм снимет Рассел Кроу.

Тайка Вайтити пишет сценарий к фильму о Флэше Гордоне. Два года назад новозеландского режиссера наняли для создания анимационной картины о супергерое, но теперь проект превратился в художественную ленту.

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