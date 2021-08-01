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Тайка Вайтити пишет сценарий фильма о Флэше Гордоне

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

Тайка Вайтити работает над сценарием к игровому фильму о Флэше Гордоне. Два года назад новозеландского режиссера наняли для создания анимационного фильма о супергерое, но теперь проект превратился в художественную ленту. Об этом пишет Collider со ссылкой на продюсера Джона Дэвиса.

По его словам, фильм 1980 года о Флэше Гордоне — одна из любимых картин Вайтити, оказавшая огромное влияние на его взросление. Изначально режиссер предложил сделать новый проект анимационным, но, когда работа началась, а идеи начали развиваться, пришел к выводу, что лучше снять игровой фильм.

Дэвис говорит, что у Вайтити фантастически интересное видение этой картины, и в ней будет все, что считается особенным в работах новозеландского режиссера. Его фильм о Флэше Гордоне будет интересным образом перекликаться с оригинальной концепцией из комиксов, добавил он.

Впервые Флэш Гордон, созданный художником Алексом Рэймондом, появился на страницах комиксов в 1934 году. В оригинале он — красавчик-блондин, игрок в поло и выпускник Йельского университета. Вместе с подругой Дейл Арден и сумасшедшим профессором Хансом Зарковым супергерой вступает в схватку с правителем планеты Монго Мингом Безжалостным, вознамерившимся захватить Землю.

У комиксов про Флеша Гордона уже выходили несколько экранизаций: четыре сериала разных лет (от 1930-х до 2007–2008 годов), а также полнометражный фильм 1980 года. В последнем главную роль исполнил Сэм Дж. Джонс, а Макс Фон Сюдов сыграл императора Минга.

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