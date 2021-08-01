Каждый шестой должник в России не сможет выехать из страны. Это порядка 7,2 млн человек

Около 7,2 млн россиян столкнутся с проблемами при выезде за границу, потому что имеют просроченную задолженность. Об этом РИА «Новости» рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев подчеркнул, что речь идет о тех заемщиках, кто должен свыше 30 тыс. рублей на протяжении 90 дней и больше. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — заключил он.

Тем, кто собирается выехать из России, Мехтиев посоветовал проверить свое имя в базе исполнительных производств за 10-14 дней до выезда. Это можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Погасившим задолженность необходимо уведомить орган, запретивший выезд, и ждать около 10 рабочих дней. Глава НАПКА рекомендует не тянуть с этим, чтобы данные в базу внесли вовремя.

В некоторых случаях можно получить законную отсрочку погашения долга или рассрочку, уточняет Мехтиев. Например, когда из России необходимо выехать за лечением, но сначала нужно доказать неотложность поездки.

В апреле Банк России зафиксировал рост просроченной задолженности россиян по кредитам — за год она увеличилась на 22%. Общая сумма невыплаченных в срок заемов составила 976,1 млрд рублей.