Рассел Кроу сменил Гэри Фледера в режиссерском кресле триллера «Poker Face»

Актер и обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу снимет триллер «Poker Face» вместо режиссера Гэри Фледера. Он же сыграет в фильме главную роль, сообщает Variety.

Такую перестановку объяснили жесткими антиковидными ограничениями в Сиднее, где пройдут съемки «Poker Face». Американцу Фледеру проблематично попасть в Австралию, чтобы начать производство картины, а у Кроу есть австралийское гражданство. Издание отмечает, что город и его окрестности будут закрыты для иностранцев до конца августа.

Свой режиссерский дебют Кроу показал в 2014 году, сняв военную драму «Искатель воды» — картину про убитого горем отца в поисках могилы сыновей в Турции.

«Poker Face» расскажет о миллиардере по имени Джейк (его сыграет Кроу), который приглашает друзей детства в свое поместье в Майами, чтобы сыграть с ними в покер. Ставки в игре оказываются высоки, особенно тогда, когда на особняк нападает опасный захватчик.

В фильме также появятся Лиам Хемсворт, Эльза Патаки (сыграет крупье) и фронтмен Wu-Tang Clan RZA.

Производством картины занимается компания Arclight Films. Продюсерами выступают Гэри Гамильтон, Аддам Брамич, Райан Гамильтон, Джинетт Вольтурно, Джейсон Кларк и Кит Роджер. Сценарий написал Стивен М.Коутс.