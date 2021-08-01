За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1003 заражения меньше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 3514 до 2484. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 288 677. За последние сутки выздоровели 17 271 человек, за все время — 5 625 890. За сутки умерли 789 пациентов, за весь период — 159 352.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 196,5 млн человек, более 4,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,5 млн), на втором — Индия (31,5 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн).