За сутки в России выявили 22 804 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 564 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1003 заражения меньше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 3514 до 2484. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский края.