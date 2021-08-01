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Французский боксер отказался уйти с ринга на Олимпиаде. Так он протестовал против своего поражения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:16

Боксер из Франции Мурад Алиев устроил забастовку на ринге. Он протестовал после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Associated Press.

Рефери дисквалифицировал французского боксера в тяжелом весе за то, что тот преднамеренно наносил сопернику из Великобритании Фрейзеру Кларку удары головой. Алиеву засчитали поражение, но он не согласился с судейским решением. Тогда спортсмен сел на краю ринга и отказался его покидать.

«Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я тренировался для этого всю свою жизнь, я попал сюда (на Олимпиаду) и проиграл из‑за одного рефери», — заявил Алиев. На ринге боксер сидел около получаса, после чего к нему подошли люди из французской команды и увели забастовщика.

Через 15 минут Алиев вернулся на арену и продолжил протест, который продолжался еще около 15 минут. Он сказал, что его злость на результаты вполне «естественная», ведь он готовился к поединку «всю свою жизнь».

Британский боксер Кларк подтвердил, что получил несколько ударов головой, но не стал утверждать, что противник по рингу делал это специально. Сразу после боя Алиев выкрикнул пустой трибуне «Все знают, что я выиграл!». Британец попробовал успокоить его, посоветовав думать головой, а не сердцем, и вернуться в раздевалку.

26-летний Мурад Алиев родился в Москве, во Францию переехал в шесть лет. Он выиграл чемпионат Франции и стал серебряным призером Европейских игр в Беларуси.

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