перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор обязал «Такие дела» удалить статью о селфхарме 9:04
Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет там же, на стадионе в Атланте 8:32
Полиция Гонконга арестовала мужчину, якобы освиставшего гимн Китая во время трансляции Олимпиады Вчера в 21:22
Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия из‑за лесных пожаров. Постояльцев отелей эвакуируют Вчера в 20:46
Aleksandr Osipov/Flickr Тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью назвал Fortnite «дерьмом», ведь футболисты очень много в нее играют
Тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью назвал Fortnite «дерьмом», ведь футболисты очень много в нее играют Вчера в 19:43
Квартира Хованского на «Авито», оплата лицом в метро и другие новости дня Вчера в 18:51 Дайджест
В России увеличилось количество регионов, в которых не продаются квартиры в новостройках Вчера в 18:45
В Петербурге пригрозили отключить фонтаны на День ВДВ Вчера в 17:41
Россия построит новую орбитальную космическую станцию. Эксплуатация МКС прекратится в 2028 году Вчера в 16:40
«Ночлежка» открыла в саду Фонтанного дома выставку с бюстами жильцов приюта
«Ночлежка» открыла в саду Фонтанного дома выставку с бюстами жильцов приюта Вчера в 15:42
У клиентов Альфа-банка возникли проблемы с оплатой картами Вчера в 15:35
В Токио лишили аккредитации людей, которые покинули Олимпийскую деревню без разрешения Вчера в 14:43
В московском «Ашане» произошла массовая драка со стрельбой. Полиция возбудила дело о хулиганстве Вчера в 13:55
Джерард Батлер подал в суд на продюсеров фильма «Падение Олимпа». Он считает, что ему недоплатили Вчера в 13:18
neetcoder.com Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов
Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов Вчера в 12:48
В Москве на Филевской линии метро появится оплата проезда лицом Вчера в 12:34
За последние сутки в России выявили 23 807 случаев коронавируса Вчера в 11:54
Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению Вчера в 11:10
Опрос: каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота Вчера в 9:42
avito.ru Квартиру Юрия Хованского в Петербурге выставили на продажу за 45 млн
Квартиру Юрия Хованского в Петербурге выставили на продажу за 45 млн Вчера в 8:53
Отключить рекламу

Роскомнадзор обязал «Такие дела» удалить статью о селфхарме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:04

Роскомнадзор потребовал от издания «Такие дела» удалить материал с монологами людей, страдающих от селфхарма. Об этом в фейсбуке рассказала автор статьи Алена Агаджикова.

На каких основаниях ведомство обязало издание ограничить доступ к статье, неизвестно. Судя по скриншоту в посте Агаджиковой, теперь прочитать текст могут только авторизированные пользователи. Ссылка с материалом выдает ошибку 404 — страница не найдена.

«Монологи людей с психоособенностями о том, как они проживали тяжелые периоды, как отказывались от селфхарма, как находили свет в обострении. Материал, который способствовал антистигме, материал, на который неоднократно ссылались психологи и психотерапевты», — описывает Агаджикова свою статью трехлетней давности.

Текст под заголовком «Буду резать, буду бить» вышел на «Таких делах» 22 октября 2018 года. В комментариях девушке предложили выложить материал на платформе Medium.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить