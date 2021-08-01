Роскомнадзор обязал «Такие дела» удалить статью о селфхарме

Роскомнадзор потребовал от издания «Такие дела» удалить материал с монологами людей, страдающих от селфхарма. Об этом в фейсбуке рассказала автор статьи Алена Агаджикова.

На каких основаниях ведомство обязало издание ограничить доступ к статье, неизвестно. Судя по скриншоту в посте Агаджиковой, теперь прочитать текст могут только авторизированные пользователи. Ссылка с материалом выдает ошибку 404 — страница не найдена.

«Монологи людей с психоособенностями о том, как они проживали тяжелые периоды, как отказывались от селфхарма, как находили свет в обострении. Материал, который способствовал антистигме, материал, на который неоднократно ссылались психологи и психотерапевты», — описывает Агаджикова свою статью трехлетней давности.

Текст под заголовком «Буду резать, буду бить» вышел на «Таких делах» 22 октября 2018 года. В комментариях девушке предложили выложить материал на платформе Medium.