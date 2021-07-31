Тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью назвал Fortnite «дерьмом», ведь футболисты очень много в нее играют

Итальянский футбольный клуб «Рома» выложил ролик с вопросами к новому тренеру команды Жозе Моуринью. Там его спросили о том, как португальцу живется в Италии, какую еду он любит и какую музыку слушает, а потом речь зашла про Инстаграм и игру Fortnite.

Моуринью не против соцсети (он назвал ее веселой), но королевская битва от Epic Games ему очень не нравится. Он недоволен тем, что этот «кошмар» сбивает футболистам режим сна, а те играют, когда совсем не до этого.