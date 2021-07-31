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Тренер ФК «Рома» Жозе Моуринью назвал Fortnite «дерьмом», ведь футболисты очень много в нее играют

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:43

Итальянский футбольный клуб «Рома» выложил ролик с вопросами к новому тренеру команды Жозе Моуринью. Там его спросили о том, как португальцу живется в Италии, какую еду он любит и какую музыку слушает, а потом речь зашла про Инстаграм и игру Fortnite.

Моуринью не против соцсети (он назвал ее веселой), но королевская битва от Epic Games ему очень не нравится. Он недоволен тем, что этот «кошмар» сбивает футболистам режим сна, а те играют, когда совсем не до этого.

Футболисты не спят ночами, играя в это дерьмо. При этом на следующий день у них матч.
Жозе Моуринью
тренер ФК «Рома»

Спортсмены и не скрывают свою увлеченность игрой. Футболист Златан Ибрагимович, который играет в «Милане», повторил на шоу Джеймса Кордена популярные движения из игры. На ютьюбе также можно найти записи его матчей в Fortnite.

А недавно в Fortnite появился персонаж Неймара — это первый футболист, которого Epic Games добавила в игру.

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