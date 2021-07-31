В России увеличилось количество регионов, в которых не продаются квартиры в новостройках

За последние полгода число российских регионов, в которых не было продано ни одной квартиры в новостройках, выросло до семи. В список добавилась Карачаево-Черкесия, передает РБК.

По данным Росреестра, в 2020 году в Карачаево-Черкесии заключили лишь один договор долевого участия (составляется с застройщиком возводимого дома), а с января по июнь — ни одного. За полгода также квартиры по такому договору не продали в в Магаданской и Мурманской областях, на Чукотке и Камчатке, в Туве, Еврейской автономной области и в Ненецком автономном округе.

Издание отмечает, что в этих субъектах практически отсутствует рынок долевого строительства жилья, там запрещено продавать квартиры по договору долевого участия с июля 2019 года. К началу этого года в шести регионах не построено ни одного нового дома, следует из доклада Счетной палаты. Если и строится жилье, то это зачастую госзаказ, например для сотрудников градообразующих предприятий.

Девелоперы выделили три причины малого объема строительства:

— люди строят частные дома: доля индивидуального жилья в семи регионах выросла с с 52 до 75%;

— квартиры в новостройках дорогие: на Чукотке квадратный метр стоит более 200 тыс. рублей;

— отток населения: пока нет спроса, нет строительства новостроек.