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В Петербурге пригрозили отключить фонтаны на День ВДВ

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

Власти Петербурга не будут организовывать массовые мероприятия в честь дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

«Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мемориальных и памятных мест во избежание скоплений большого количества людей в отдельных местах», — сказано в сообщении.

Водоканал попросил все городские администрации привлечь правоохранительные органы к охране фонтанных комплексов. Подрядные организации будут объезжать крупные фонтаны и отключать в них воду, если люди не будут реагировать на просьбу покинуть комплекс.

Пресс-служба подчеркнула, что купание в фонтане может сопровождаться травмами и поломками дорогостоящего оборудования.

В прошлом году в московском парке Горького отменили проведение праздника, но ограничений для посетителей не ввели. Тогда День ВДВ десантники отпраздновали неофициально и подрались с росгвардейцем.

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