У клиентов Альфа-банка возникли проблемы с оплатой картами

Клинты Альфа-банка пожаловались на сбои в работе при попытке расплатиться картами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Корреспонденту РБК рассказали, что банк уже начал работать над проблемой и скоро все начнет работать в обычном режиме. В приложении Альфа-банка написано, что покупки и снятия по карте проходят, но частично.
На невозможность оплаты картой и проблемах с переводами пожаловались пользователи твиттера.
Ранее Альфа-банк попал в скандал из‑за анонса голосового помощника от «Студии Лебедева». В описании проекта содержалась фраза: «Клиенты банка — серьезные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой». Она вызвала возмущение у пользователей соцсетей.