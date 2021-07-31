У клиентов Альфа-банка возникли проблемы с оплатой картами

Клинты Альфа-банка пожаловались на сбои в работе при попытке расплатиться картами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Корреспонденту РБК рассказали, что банк уже начал работать над проблемой и скоро все начнет работать в обычном режиме. В приложении Альфа-банка написано, что покупки и снятия по карте проходят, но частично.

На невозможность оплаты картой и проблемах с переводами пожаловались пользователи твиттера.