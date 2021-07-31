За последние сутки в России выявили 23 807 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 243 заражения больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3481 до 3514. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, а также Самарская область.