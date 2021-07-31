За последние сутки в России выявили 23 807 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 243 заражения больше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 3481 до 3514. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, а также Самарская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 265 873. За последние сутки выздоровели 19 771 человек, за все время — 5 608 619. За сутки умерли 792 пациента, за весь период — 158 563.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 196,5 млн человек, более 4,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,5 млн), на втором — Индия (31,5 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн).