В Москве разрешили проводить спортивные мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей

Роспотребнадзор разрешил департаменту спорта Москвы проводить мероприятия с участием до 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В сообщении говорится, что департамент уже проинформировал организаторов мероприятий о послаблении ограничений. «Ближайшие мероприятия будут проходить в присутствии зрителей в соответствии с этим предложением».

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в общественных местах. Решение о смягчении мер безопасности связано с улучшением ситуации по коронавирусу. По словам Собянина, резкое сокращение числа выявляемых заражений за сутки — это результат успешной кампании по вакцинации.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 30 июля, в Москве за последние сутки выявили 3481 случай заражения. Число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 23 564 человек. Выздоровели 20 485 пациентов, а умерли — 794.