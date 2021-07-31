Ученые обнаружили мутации COVID-19, которые могут обходить иммунитет человека

Российские ученые обнаружили мутации COVID-19, которые позволяют вирусу обходить иммунную систему человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

По словам авторов исследования, «люди могут быть своеобразным спортзалом» для вируса, где тот «тренируется» заражать людей. К такому выводу специалисты пришли при наблюдении за пациенткой, которая болела COVID-19 на протяжении 318 дней.

Новые мутации COVID-19, как отметили ученые, указывают на эволюцию и адаптацию вируса к существованию в организме человека. В Сколтехе заявили, что коронавирус непрерывно мутирует, распространяясь в популяции. Таким образом пациенты с ослабленным иммунитетом становятся легкой добычей для продолжительного существования вируса.

Некоторые из мутаций приводят к появлению более опасных вариантов вируса — тех, что легче передаются и вызывают более тяжелые формы заболевания.

«Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он также может накопить мутации, которые помогут ему обходить имунный ответ», — добавили в исследователи.