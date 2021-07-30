В сети появился трейлер мини-сериала «Новый вишневый вкус». Он выйдет на Netflix 13 августа

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Новый вишневый вкус», который выйдет на платформе 13 августа.
Шоу расскажет о девушке по имени Лиза Нова, которая приезжает в Лос-Анджелес в начале 1990-х годов, надеясь снять свой фильм. Там она встречает известного продюсера Лу Берка. Мужчина использует ее, в ответ Лиза решает отомстить.
Девушка обращается к загадочной женщине, которая способна наложить на человека проклятие. Однако после встречи с ней необъяснимые и мистические вещи происходят не с Берком, а с самой Новой: она начинает видеть призраков и других монстров.
Главную роль в сериале сыграла Роза Салазар, известная по сериалу «Отмена» и фильму «Алита: Боевой ангел». Вместе с ней в проекте снялись Кэтрин Кинер («Капоте», «Быть Джоном Малковичем»), Эрик Ландж («Остаться в живых») и Мэнни Хасинто («В лучшем мире»).
Шоураннерами «Нового вишневого вкуса» выступили Ник Антоска («Ганнибал», «Нулевой канал») и Ленор Зион («Рэй Донован», «Хорошее поведение»).