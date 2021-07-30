Минздрав Кипра обязал туристов сдавать ПЦР-тест на COVID-19 еженедельно

Министерство здравоохранения Кипра обязало приехавших в страну туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус каждую неделю. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на издание Naftemporiki.

Путешественники могут вместо ПЦР-теста сделать анализ на антигены. От необходимости проходить тестирование на COVID-19 будут освобождены только те туристы, которые недавно перенесли заболевание или завершили курс вакцинации.

Еженедельное тестирование будет обязательным до 31 августа 2021 года. При этом для посещения кафе, баров, ресторанов и других общественных мест необходимо будет предоставить Cyprus Flight Pass. За отсутствие этого документа путешественникам грозит штраф в 300 евро.

В начале июля Кипр признал российские сертификаты о вакцинации. С 28 июня на Кипр летают рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю) и Москва — Пафос (три раза).