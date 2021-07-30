перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минздрав Кипра обязал туристов сдавать ПЦР-тест на COVID-19 еженедельно 22:25
Билли Айлиш анонсировала спецпроект на Spotify, приуроченный к выходу нового альбома 21:41
Stanislav Zhalnin/Flickr Правительство России выделит миллион долларов на поддержку независимых СМИ Азии и Африки
Правительство России выделит миллион долларов на поддержку независимых СМИ Азии и Африки 21:40
РКН заблокировал сайт центра «Досье» 21:10
Собянин отменил перчатки, VK Fest перенесли на следующий год и другие новости дня 20:26 Дайджест
Германия введет обязательные ПЦР-тесты для всех приезжих 19:51
Футбольный клуб «Венеция» представил новую форму. Она вдохновлена архитектурой города 19:24
В России появился первый санаторий для цирковых слонов 18:31
На стендапера Идрака Мирзализаде составили протокол о возбуждении ненависти из‑за шутки 18:15
MARVEL Россия/YouTube «Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон
«Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон 17:59
Прокурор попросил осудить на четыре года пранкера, имитировавшего приступ коронавируса 17:54
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net 17:41
Google собрал более 1800 классических картин в высоком разрешении на одном сайте 17:30
Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян быть готовыми к эвакуации из‑за пожаров 16:57
Кадр из сериала «Бруклин 9–9» Телеканал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Бруклин 9–9»
Телеканал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Бруклин 9–9» 16:55
Студентка из Москвы рассказала о домогательствах и предложениях работы в эскорте на «Авито» 16:35
В Москве пройдет международный фестиваль экспериментального кино MIEFF 16:02
Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл «Skate» в составе группы Silk Sonic 15:45
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» 15:22
JC Gellidon/Unsplash Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы
Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы 15:07
Отключить рекламу

Минздрав Кипра обязал туристов сдавать ПЦР-тест на COVID-19 еженедельно

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:25

Министерство здравоохранения Кипра обязало приехавших в страну туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус каждую неделю. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на издание Naftemporiki.

Путешественники могут вместо ПЦР-теста сделать анализ на антигены. От необходимости проходить тестирование на COVID-19 будут освобождены только те туристы, которые недавно перенесли заболевание или завершили курс вакцинации.

Еженедельное тестирование будет обязательным до 31 августа 2021 года. При этом для посещения кафе, баров, ресторанов и других общественных мест необходимо будет предоставить Cyprus Flight Pass. За отсутствие этого документа путешественникам грозит штраф в 300 евро.

В начале июля Кипр признал российские сертификаты о вакцинации. С 28 июня на Кипр летают рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю) и Москва — Пафос (три раза).

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
хип-хоп
«Summer Sound»: «Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Золушка и заколдованный принц
Золушка выясняет, что принц — ненастоящий (настоящего превратили в мышку)
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить