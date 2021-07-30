Билли Айлиш анонсировала спецпроект на Spotify, приуроченный к выходу нового альбома

Американская певица Билли Айлиш анонсировала спецпроект на стриминговом сервисе Spotify, приуроченный к выходу ее второго альбома «Happier Than Ever». Об этом сообщил NME.

На платформе впервые появилась отдельная страница с эксклюзивным контентом от Айлиш. На ней можно найти в том числе серию плейлистов, сформированных под кураторством поп-звезды, а также другие сюрпризы.

Ознакомиться с материалами, которые певица подготовила к релизу новой пластинки, можно в трех разных режимах: «Фанатском режиме», «Режиме Билли» и «Режиме текстов». Они предлагают индивидуальную подборку из клипов, историй и визуализаций.

Например, «Режим Билли» включает динамические визуальные эффекты, исследующие вопросы самопознания: в них появляется Айлиш в различных образах. А «Режим текстов» предоставляет информацию о фразах из песен в сопровождении графики.

«Фанатский режим» позволяет увидеть неизвестные интервью Айлиш и ее личное обращение к поклонникам, вероятно, продолжающее ее комментарий к выходу «Happier Than Ever».

«Это был самый наполняющий, удовлетворяющий и глубокий опыт, который я когда‑либо получала со своей музыкой. Финнеас и я были на седьмом небе во время записи этого альбома. Я люблю каждую песню в этом проекте так, так сильно», — призналась артистка.

Второй альбом Билли Айлиш вышел 29 июля. «Афиша Daily» представила обзор релиза, а также рассказала о музыкальных видео певицы и эволюции ее режиссерского стиля.