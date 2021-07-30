Правительство России выделит миллион долларов на поддержку независимых СМИ Азии и Африки

Правительство России направит миллион долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО. Об этом сообщается в фейсбуке МИД.

С 2022 по 2025 год государство будет ежегодно выделять по 250 тыс. долларов на реализацию медийных проектов в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

В МИД предполагают, что в реализации инициатив примут участие ведущие СМИ и объединения журналистов.

С их помощью предполагается бороться с дезинформацией и «фальшивыми новостями» в контексте пандемии, повышать уровень журналистского образования и укреплять безопасность журналистики в зонах вооруженных конфликтов.

Ранее в правительстве заявили, что выделят около 3,3 млрд рублей (приблизительно 45 млн долларов) на ремонт дорог в регионах России. Большая часть денег будет направлена на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Петербурге. 250 млн рублей пойдут на ремонт дорог в Тынде, Амурская область, еще 54 млн — в Суздале. 41 млн рублей направят на реконструкцию моста через реку Щелкан.