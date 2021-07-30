Собянин отменил перчатки, VK Fest перенесли на следующий год и другие новости дня

Сергей Собянин отменил обязательное использование перчаток в общественных местах Москвы. Масок новый указ не касается.

2 августа власти Петербурга снимут ограничения на работу фуд-кортов и островков в торговых центрах, а также аттракционов на открытом воздухе. Но будут дополнительные условия, например вакцинация 100% сотрудников этих предприятий.

Россиянам увеличили количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы. Теперь его нужно предоставить в течение четырех дней, а не трех, как это было ранее.

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net. Доступ к ресурсу ограничили по требованию ФСИН и ФСБ. Ведомство также потребовало от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» и личный аккаунт его продюсера Любови Соболь.

Электромобили Tesla начали поддерживать русский язык. Также система научилась автоматически запускать запись видеорегистраторов при столкновении с потенциальной угрозой безопасности.

Команда «ВКонтакте» объявила о переносе VK Fest на следующее лето из‑за роста заболеваемости коронавирусом. Новые даты — 23–24 июля 2022 года.

В Краснодарской области открылся парк слонов. Он будет функционировать как санаторий для цирковых животных. Их собираются привозить каждое лето для отдыха и восстановления на природе.

На сайте Arts & Culture появился раздел под названием Zoom Views, в котором собрано более 1800 классических картин в высоком разрешении. Шедевры можно приблизить так, будто вы подошли к ним вплотную, и увидеть их мельчайшие детали и трещины.

«Амедиатека» заключила контракт, по которому может показывать оригинальные сериалы и фильмы стрим-сервиса HBO Max. Уже в августе на платформе появится ребут «Сплетницы» и триллер Стивена Содерберга «Без резких движений».

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала о трансгендерном переходе своего сына. Теперь младший ребенок кинозвезды — это девушка Руби. В следующем году она сыграет свадьбу.

Universal Pictures выпустила первый официальный трейлер «Дома Gucci». Детективный триллер расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci. А NBC показал ролик заключительного сезона «Бруклина 9–9». В нем Чарлз Бойл грустит из‑за скорого расставания с Джейком Перальтой.

У «Хадн дадн» вышел клип на песню «Храмомама». Он длится почти 10 минут и представляет собой короткометражный фантазийный фильм, снятый на черно-белую пленку и затем окрашенный нейросетью.

Дуэт Silk Sonic, состоящий из Бруно Марса и Андерсона Пака, представил второй по счету сингл «Skate». Вместе с песней вышел и ролик, наполненный эстетикой 80-х и приятным танцевальным летним вайбом.