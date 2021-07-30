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Футбольный клуб «Венеция» представил новую форму. Она вдохновлена архитектурой города

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:24

Футбольный клуб «Венеция» впервые за 19 лет вышел в высшую итальянскую футбольную лигу — Серию А, и следом за этим представил новую форму, которая вдохновлена элементами архитектуры города на воде.

Одежду, в которой в грядущем сезоне будет играть команда, создал бренд Kappa вместе с нью-йоркским креативным агентством Fly Nowhere. Они предложили черно-золотое и бело-черное решения футболок с элементами в цветах клуба — зеленом и оранжевом.

Домашний комплект — черный с принтом, напоминающим фактуру фасадов Венеции. Он украшен золотыми звездами с собора Святого Марка и другими фигурами, вдохновленными декором церквей, дворцов и памятников города.

Форма для выездных матчей выполнена в кремовом оттенке белого. Передняя сторона футболки украшена узором из треугольников, отсылающим к традициям венецианской мозаики. На рукавах — градиентные полосы оранжевого и зеленого цветов.

Поклонникам футбола новая форма «Венеции» понравилась. В соцсетях ее назвали прекрасной, исключительной, шикарной. Ранее ФК уже хвалили за эффектный внешний вид — прежде одежду для команды выпускал Nike.

Клуб «Венеция» основан еще в 1906 году. В разные годы он назывался Venezia Football Club, Associazione Calcio Venezia, VeneziaMestre, Associazione Calcio Venezia 1906, Societa Sportiva Calcio Venezia, Foot Ball Club Unione Venezia и Venezia F.C. Srld. В 1940-х годах команда была финалистом и победителем Кубка Италии. Всего за свою историю она провела 14 сезонов в Серии А.

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