Футбольный клуб «Венеция» представил новую форму. Она вдохновлена архитектурой города

Футбольный клуб «Венеция» впервые за 19 лет вышел в высшую итальянскую футбольную лигу — Серию А, и следом за этим представил новую форму, которая вдохновлена элементами архитектуры города на воде.

Одежду, в которой в грядущем сезоне будет играть команда, создал бренд Kappa вместе с нью-йоркским креативным агентством Fly Nowhere. Они предложили черно-золотое и бело-черное решения футболок с элементами в цветах клуба — зеленом и оранжевом.

Домашний комплект — черный с принтом, напоминающим фактуру фасадов Венеции. Он украшен золотыми звездами с собора Святого Марка и другими фигурами, вдохновленными декором церквей, дворцов и памятников города.