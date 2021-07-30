В России появился первый санаторий для цирковых слонов. Его открыл Росгосцирк совместно с сафари-парком Live Vision в Сочи. Об этом госкомпания сообщила в своем инстаграме.
В парк слонов, расположенный в Ахштырском ущелье, уже приехали первые обитатели — 30-летняя индийская слониха Претти и 15-летняя Марго. Их ожидает отдых и восстановительные процедуры на природе, отметили в Росгосцирке.
Территория необычного санатория составляет 10 гектаров. С одной стороны она окружена горами, а с другой — зеленым массивом. В парке есть пруд для купания слонов и обустроена палатка, где животные смогут укрыться от солнца и непогоды.
«Я долго искал место для парка, где бы животные могли отдыхать между гастролями. И вот наконец нашел. На территории сафари-парка нам выделили большой зеленый кусок земли», — рассказал дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.
Он выразил надежду, что в будущем парк вырастет и в нем появятся другие животные. Пока же в планах сделать из парка летний санаторий для слонов. Животных планируют привозить в Ахштырское ущелье на целый сезон — с июня по август.
В это время посетители парка смогут понаблюдать за жизнью зверей на природе, в условиях, приближенных к привычной среде обитания, покормить их и сделать фото на память. А в сентябре слоны отправятся на гастроли по городам России вместе с цирковыми труппами.