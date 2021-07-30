В России появился первый санаторий для цирковых слонов. Его открыл Росгосцирк совместно с сафари-парком Live Vision в Сочи. Об этом госкомпания сообщила в своем инстаграме.

В парк слонов, расположенный в Ахштырском ущелье, уже приехали первые обитатели — 30-летняя индийская слониха Претти и 15-летняя Марго. Их ожидает отдых и восстановительные процедуры на природе, отметили в Росгосцирке.

Территория необычного санатория составляет 10 гектаров. С одной стороны она окружена горами, а с другой — зеленым массивом. В парке есть пруд для купания слонов и обустроена палатка, где животные смогут укрыться от солнца и непогоды.