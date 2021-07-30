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Германия введет обязательные ПЦР-тесты для всех приезжих

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:51

Правительство ФРГ с 1 августа введет обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 при въезде в страну. Ранее подобная мера относилась только к тем, кто прилетал на самолетах, сообщает РИА «Новости».

В заявлении пресс-службы кабмина ФРГ сказано, что из‑за роста заболеваемости в стране все въезжающие должны будут предъявить ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании не ранее полугода назад.

«При въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие», — добавили в пресс-службе. Вероятно, речь идет о так называемых странах из зоны высокой заболеваемости или высокого риска. Россия входит в нее с 7 июля.

Полный курс вакцинации в ФРГ прошли уже 51% населения, еще 9% получили одну дозу препарата.

Ранее россиянам разрешили не проходить двухнедельный карантин по прибытии в Германию. Новые правила начали действовать с 7 июля.

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