На стендапера Идрака Мирзализаде составили протокол о возбуждении ненависти из‑за шутки

Московская прокуратура возбудила против комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру и источник в правоохранительных органах.

Дело завели по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Наказание по этой статье предусматривает арест на 15 суток, штраф до 20 тыс. рублей или до 100 часов обязательных работ.

Накануне Мирзализаде вручили повестку о явке в прокуратуру после того, как психолого-лингвистическая экспертиза выявила в монологе стендапера признаки унижения группы лиц по национальному признаку и пропаганды неполноценности русских.

Поводом для разбирательства стали высказывания Мирзализаде в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны», вышедшем 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес Мирзализаде стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.