перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России появился первый санаторий для цирковых слонов 18:31
На стендапера Идрака Мирзализаде составили протокол о возбуждении ненависти из‑за шутки 18:15
MARVEL Россия/YouTube «Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон
«Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон 17:59
Прокурор попросил осудить на четыре года пранкера, имитировавшего приступ коронавируса 17:54
Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net 17:41
Google собрал более 1800 классических картин в высоком разрешении на одном сайте 17:30
Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян быть готовыми к эвакуации из‑за пожаров 16:57
Кадр из сериала «Бруклин 9–9» Телеканал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Бруклин 9–9»
Телеканал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Бруклин 9–9» 16:55
Студентка из Москвы рассказала о домогательствах и предложениях работы в эскорте на «Авито» 16:35
В Москве пройдет международный фестиваль экспериментального кино MIEFF 16:02
Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл «Skate» в составе группы Silk Sonic 15:45
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» 15:22
JC Gellidon/Unsplash Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы
Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы 15:07
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина 13:54
Сервис для знакомств Badoo добавил для пользователей бейджи о прохождении вакцинации 13:30
«Амедиатека» получила права на показ контента HBO Max, включая сериалы «Сплетница» и «Поколение» 12:59
Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из‑за патентного спора 12:52
Пловец Евгений Рылов побил олимпийский рекорд и получил второе золото в Токио 12:35
Ashkan Forouzani/Unsplash За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса 11:58
Организаторы VK Fest объявили о переносе фестиваля на следующий год 11:45
Отключить рекламу

На стендапера Идрака Мирзализаде составили протокол о возбуждении ненависти из‑за шутки

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:15

Московская прокуратура возбудила против комика Идрака Мирзализаде административное дело об унижении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру и источник в правоохранительных органах.

Дело завели по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Наказание по этой статье предусматривает арест на 15 суток, штраф до 20 тыс. рублей или до 100 часов обязательных работ.

Накануне Мирзализаде вручили повестку о явке в прокуратуру после того, как психолого-лингвистическая экспертиза выявила в монологе стендапера признаки унижения группы лиц по национальному признаку и пропаганды неполноценности русских.

Поводом для разбирательства стали высказывания Мирзализаде в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны», вышедшем 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес Мирзализаде стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
хип-хоп
«Summer Sound»: «Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
РИА Новости
МВД
Царьград ТВ
Люди
Владимир Соловьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить