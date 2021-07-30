Прокурор попросил осудить на четыре года пранкера, имитировавшего приступ коронавируса

Гособвинитель потребовал приговорить таджикистанского пранкера Кароматулло Джаборова к четырем годам колонии. Молодой человек разыграл пассажиров московского метрополитена, сымитировав приступ коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Слушание по делу Джаборова прошло в Пресненском суде столицы. На нем «сторона обвинения просила признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», отметили в пресс-службе суда.

Фигурантами дела, помимо Джаборова, являются еще двое мужчин — россияне А.А.Исаченко и С.Д.Мелехов. Для них прокурор запросил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор будет оглашен 2 августа.

Неудачный розыгрыш в метро произошел 2 февраля 2020 года. Тогда Джаборов упал в вагоне поезда и изобразил внезапный приступ, а его друзья кричали, что у мужчины диагностирован коронавирус. Пранк сняли на видео и позднее выложили в сеть.

8 февраля Джаборов был задержан. Его собирались выпустить под подписку о невыезде, но вскоре выяснилось, что пранкер не живет по адресу, указанному в протоколе допроса. Следом за этим правоохранители арестовали молодого человека.

Джаборов раскаялся в своих действиях и оценил их как «глупую шутку». Мужчина попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и были напуганы его розыгрышем.