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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:41

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net. Об этом основатель проекта Владимир Осечкин сообщил на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ведомство направило письмо о блокировке по требованию ФСИН и ФСБ. Согласно информации на сайте РКН, доступ к Gulagu.net ограничен на основании решения Мосгорсуда от 16 июня.

Осечкин отметил, что ФСИН с 2017 года пыталась помешать работе Gulagu.net, а в 2019 году перешла к «активной фазе», отправив в Хорошевский районный суд Москвы требования заблокировать сайт. В декабре 2020 года суд отказал в блокировке, однако позже апелляционным решением отказ был отменен и Мосгорсуд постановил заблокировать Gulagu.net, объяснил правозащитник.

«Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и обо всем том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах. Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», — заявил Осечкин.

Также он сообщил, что намерен подать иск в Европейский суд по правам человека. Команда проекта считает блокировку незаконной и политической.

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключенных и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН. В мае этого года центр прекратил свою деятельность в России и перенес ее за пределы страны на фоне опасений за жизнь и свободу сотрудников.

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